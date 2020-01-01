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Защитник «Крузейро» не перейдет в ЦСКА
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Защитник «Крузейро» Кака Жуниор не покинет бразильский клуб в зимнее трансферное окно. Ранее стало известно, что предметный интерес к 20-летнему игроку проявлял ЦСКА.В источнике
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Защитник «Крузейро» не перейдет в ЦСКА

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