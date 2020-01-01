Защитник «Лиона» не хочет переходить в «Спартак»

Как стало известно «СЭ», 24-летний защитник Кенни Тете, выступающий за «Лион», отказывается принимать предложение «Спартака». Этот трансфер может сорваться — как и несколько лет назад.