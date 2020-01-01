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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Защитник «Лиона» не хочет переходить в «Спартак»
Metaratings
  • Metaratings
Как стало известно «СЭ», 24-летний защитник Кенни Тете, выступающий за «Лион», отказывается принимать предложение «Спартака». Этот трансфер может сорваться — как и несколько лет назад.В источнике
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Тете не хочет переходить в «Спартак» из-за низкой зарплаты и уровня РПЛ

Metaratings 14:30
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Защитник «Лиона» не хочет переходить в «Спартак»

Спорт-Экспресс 14:09
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