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Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
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Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может продолжить карьеру в чемпионате России. Как сообщает источник, футболист близок к подписанию контракта с «Зенитом». Сообщается, что футболист присоединится к клубу из Санкт-Петербурга на правах аренды.В источнике
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С чего всё начиналось
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Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Как стало известно «Чемпионату», хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит». При этом переход произойдёт на правах свободного агента. С большой долей вероятности Деян разорвёт контракт с английским клубом и присоединится к «Зениту».
Чемпионат вчера в 14:15
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