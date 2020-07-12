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Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
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Хорватский защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен в ближайшее время может оказаться в санкт-петербургском "Зените". 31-летний футболист планирует разорвать действующий контракт с командой Юргена Клоппа и на правах свободного агента отправиться в стан сине-бело-голубых.В источнике
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С чего всё начиналось
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Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Как стало известно «Чемпионату», хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит». При этом переход произойдёт на правах свободного агента. С большой долей вероятности Деян разорвёт контракт с английским клубом и присоединится к «Зениту».
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