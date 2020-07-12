Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Хорватский защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен в ближайшее время может оказаться в санкт-петербургском "Зените". 31-летний футболист планирует разорвать действующий контракт с командой Юргена Клоппа и на правах свободного агента отправиться в стан сине-бело-голубых.