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Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
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Петербургский футбольный «Зенит» может подписать защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена. Как сообщает «Чемпионат.com», в «Зенит» хорватский футболист перейдет с большой долей вероятности. Отмечается, что спортсмен может разорвать контракт с английским клубом.В источнике
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С чего всё начиналось
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Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Как стало известно «Чемпионату», хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит». При этом переход произойдёт на правах свободного агента. С большой долей вероятности Деян разорвёт контракт с английским клубом и присоединится к «Зениту».
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