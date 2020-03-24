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Александер-Арнольд сделал выбор между Месси и Роналду
Газета.Ru
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Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд рассказал, что он ставит нападающего "Барселоны" Лионеля Месси выше форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.В источнике
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Защитник «Ливерпуля» выбрал между Месси и Роналду

Газета.Ru вчера в 19:35
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Александер-Арнольд сделал выбор между Месси и Роналду

Soccernews.ru вчера в 18:22
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Александер-Арнольд сделал выбор между Месси и Роналду

Чемпионат вчера в 18:18
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