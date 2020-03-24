NewsServicesБудьте в ПлюсеSign upLoginГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБой Нурмагомедова и Фергюсона состоится без зрителейПредставитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020Сезон НХЛ может быть доигран при пустых трибунах«Локомотив» может возглавить наставник «Олимпиакоса»УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыSoccernews.ruАлександер-Арнольд сделал выбор между Месси и РоналдуГазета.Ru4Газета.RuSports.ruSoccernews.ruМатч ТВЗащитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд рассказал, что он ставит нападающего "Барселоны" Лионеля Месси выше форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Защитник «Ливерпуля» выбрал между Месси и РоналдуГазета.Ru вчера в 19:35Александер-Арнольд сделал выбор между Месси и РоналдуSoccernews.ru вчера в 18:22Александер-Арнольд сделал выбор между Месси и РоналдуЧемпионат вчера в 18:18рекламаГлавноеБой Нурмагомедова и Фергюсона состоится без зрителейПредставитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020Сезон НХЛ может быть доигран при пустых трибунах«Локомотив» может возглавить наставник «Олимпиакоса»УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыНовости