Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус переходит в турецкий клуб
В понедельник, восьмого июня, стало известно, что польский защитник столичного "Локомотива" Мацей Рыбус в ближайшее время покинет стан железнодорожников и отправится в Турцию. Об этом сообщил агент футболиста Мариуш Пекарски.В источнике
С чего всё начиналось
Мариуш Пекарски, агент защитника «Локомотив» Мацея Рыбуса, заявил, что железнодорожники не предлагали польскому футболисту обсудить продление контракта, а также дал понять, что 30-летний игрок с большой долей вероятности перейдет в один из стамбульских клубов на правах свободного агента.