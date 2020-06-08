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Агент: Мацей Рыбус не останется в «Локомотиве»
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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус покинет московский клуб и переедет в Турцию. Об этом сообщил агент игрока Мариуш Пекарски.В источнике
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С чего всё начиналось
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Агент: «„Локомотив“ не предлагал новый контракт Рыбусу. Мы уже согласовали условия с клубом из Стамбула»

Мариуш Пекарски, агент защитника «Локомотив» Мацея Рыбуса, заявил, что железнодорожники не предлагали польскому футболисту обсудить продление контракта, а также дал понять, что 30-летний игрок с большой долей вероятности перейдет в один из стамбульских клубов на правах свободного агента.
Sport24.ru вчера в 10:28 
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Агент Рыбуса заявил, что футболист продолжит карьеру в Турции

РИА Новости вчера в 11:32
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Агент Рыбуся: мы уже согласовали все условия с клубом из Стамбула

Футбол России вчера в 11:28
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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус переходит в турецкий клуб

Sport.ru вчера в 11:13
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