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Смолов прокомментировал свой гол в ворота «Реала»
Sports.ru
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Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов в Instagram прокомментировал свой первый гол в испанском чемпионате против "Реала".В источнике
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Аспас похвалил Смолова после гола в ворота «Реала»

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