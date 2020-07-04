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Газета.RuГазета.Ru
Защитник «Реала» Варан может пропустить игру с «Атлетиком»
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Защитник мадридского "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан может пропустить игру с "Атлетиком" в рамках очередного тура чемпионата Испании.В источнике
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Варан может пропустить матч с «Атлетиком»

Спорт-Экспресс вчера в 22:18
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Зидан планирует оставить Варана вне заявки на матч с «Атлетиком»

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Варан может не сыграть против «Атлетика»

Sport24.ru вчера в 17:33 
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