Защитник «Шахтера» Исмаили получил травму крестообразной связи колена
Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили получил серьёзную травму во время тренировки украинской команды. Как сообщает официальный сайт клуба, бразилец получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.В источнике
С чего всё начиналось
Левый защитник "горняков" получил повреждение в ходе тренировочного процесса. В четверг, 11 июня, Исмаили получил травму на тренировке, об этом стало известно Football.ua. У 30-летнего футболиста проблема с коленом.