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Защитник «Шахтера» Исмаили получил травму крестообразной связи колена
ua.Tribuna.com
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  • УНИАН
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  • Soccernews.ru
Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили получил серьёзную травму во время тренировки украинской команды. Как сообщает официальный сайт клуба, бразилец получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.В источнике
С чего всё начиналось
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У Исмаили подозрение на серьезную травму

Левый защитник "горняков" получил повреждение в ходе тренировочного процесса. В четверг, 11 июня, Исмаили получил травму на тренировке, об этом стало известно Football.ua. У 30-летнего футболиста проблема с коленом.
Football.ua вчера в 13:17
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«Шахтер» теряет Исмаили на полгода

Soccernews.ru 13:41
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Защитник «Шахтера» Исмаили получил травму крестообразной связи колена

Футбол России 12:22
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Защитник «Шахтера» Исмаили выбыл на полгода

Бомбардир.ру 11:56
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