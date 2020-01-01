НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКомиссия атлетов МОК отреагировала на результаты расследования WADA«Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контрактЛучший бомбардир «Барыса» Найт перешел в «Авангард»Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»После снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»Sport.ruЗащитник «Спартака» Баду сравнил ФНЛ с чемпионатом ГерманииSports.ru2Sports.ruСпорт-ЭкспрессЗащитник "Спартака" Малкольм Баду оценил уровень первенства ФНЛ. Футболист выступает за вторую команду "красно-белых".В источнике Комментировать1Подробнее о событии Баду: «„Торпедо“ или „Ротор“ могли бы конкурировать во второй Бундеслиге»Soccer.ru 07:17 Малкольм Баду: «Торпедо» или «Ротор» могли бы выступать во второй БундеслигеЧемпионат 06:09«Приход Тедеско дает определенные преимущества». Баду рассчитывает дебютировать в основе «Спартака»Спорт-Экспресс 05:18рекламаГлавноеКомиссия атлетов МОК отреагировала на результаты расследования WADA«Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контрактЛучший бомбардир «Барыса» Найт перешел в «Авангард»Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»После снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»Новости