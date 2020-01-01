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Защитник «Спартака» Баду сравнил ФНЛ с чемпионатом Германии
Sports.ru
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Защитник "Спартака" Малкольм Баду оценил уровень первенства ФНЛ. Футболист выступает за вторую команду "красно-белых".В источнике
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Баду: «„Торпедо“ или „Ротор“ могли бы конкурировать во второй Бундеслиге»

Soccer.ru 07:17 
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Малкольм Баду: «Торпедо» или «Ротор» могли бы выступать во второй Бундеслиге

Чемпионат 06:09
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«Приход Тедеско дает определенные преимущества». Баду рассчитывает дебютировать в основе «Спартака»

Спорт-Экспресс 05:18
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