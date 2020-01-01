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Защитник «Спартака» Маслов рассказал о своём автоголе
Матч ТВ
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Игрок московского «Спартака» Павел Маслов высказался о своей оплошности в недавней игре чемпионата России. Слова защитника передаёт пресс-служба «Спартака».В источнике
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Павел Маслов: «Не хочу комментировать судейство. Мы в „Спартаке“ должны быть выше этого»

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Защитник «Спартака» Маслов рассказал о своём автоголе

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