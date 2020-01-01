Защитник «Спартака» Николай Рассказов может перейти в «Химки»
Футбольный клуб «Химки» заинтересовался игроком столичного «Спартака». Любопытно то, что сам защитник «красно-белых» Рассказов не хочет уходить из команды.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», подмосковные «Химки» заинтересованы в защитнике Николае Рассказове и будут пытаться взять его в аренду у «Спартака». При этом сам игрок пока не заинтересован в переходе. 22-летний Николай Рассказов — воспитанник московского «Спартака».