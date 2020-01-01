Защитник «Спартака» Николай Рассказов может перейти в «Химки»
На переходе игрока настаивает главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько, который знает качества футболиста по совместной работе в молодежной команде «Спартака». Отмечается, что Рассказов пока не заинтересован в таком переходе.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», подмосковные «Химки» заинтересованы в защитнике Николае Рассказове и будут пытаться взять его в аренду у «Спартака». При этом сам игрок пока не заинтересован в переходе. 22-летний Николай Рассказов — воспитанник московского «Спартака».