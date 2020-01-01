НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ODDS.ruODDS.ru
Защитник «Спартака» Николай Рассказов может перейти в «Химки»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • ODDS.ru
  • ГЛАС.RU
  • Футбол России
  • Газета.Ru
На переходе игрока настаивает главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько, который знает качества футболиста по совместной работе в молодежной команде «Спартака». Отмечается, что Рассказов пока не заинтересован в таком переходе.В источнике
1
С чего всё начиналось
alt

«Химки» интересуются Рассказовым

Как стало известно «Чемпионату», подмосковные «Химки» заинтересованы в защитнике Николае Рассказове и будут пытаться взять его в аренду у «Спартака». При этом сам игрок пока не заинтересован в переходе. 22-летний Николай Рассказов — воспитанник московского «Спартака».
Чемпионат вчера в 19:34
Подробнее о событии
alt

Рассказов может перейти в «Химки»

Футбол России 01:38
alt

«Чемпионат»: «Химки» могут арендовать Рассказова

Матч ТВ 01:28
alt

Рассказова хотят арендовать «Химки»

Sports.ru вчера в 21:59
реклама
Главное
Новости