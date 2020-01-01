Как стало известно «Чемпионату», подмосковные «Химки» заинтересованы в защитнике Николае Рассказове и будут пытаться взять его в аренду у «Спартака». При этом сам игрок пока не заинтересован в переходе. 22-летний Николай Рассказов — воспитанник московского «Спартака».