НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеРотенберг объяснил, как СМИ мешают переходу Кокорина в «Сочи»Стал известен новый титульный спонсор РПЛНазван состав лыжной сборной России на «Ски Тур»Защитник «Спартака»: «Осенью казалось, что меня „убивали“ как могли»Тренер «Вашингтона» рассказал, что Овечкин просил водку во время игрыSport.ruЗащитник «Спартака»: «Осенью казалось, что меня „убивали“ как могли»Футбол России7Футбол РоссииМатч ТВSports.ruSportbox.RUЧемпионатBookmaker-ratings.ruСпорт БИЗНЕС Online22-летний защитник "Спартака" Николай Рассказов вспомнил о проблемах, с которыми он столкнулся на старте текущего сезона.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Защитник «Спартака»: «Осенью казалось, что меня „убивали“ как могли»Sport.ru 03:29«Неприятно, когда болельщики твоей команды оскорбляют с трибун». Рассказов назвал самый сложный период в карьереФутбол России 02:39«Если бы не семья, я, наверное, сошел бы с ума». 22-летний отец Рассказов – о тяжелом периоде в карьере и переезде в ЕвропуМатч ТВ 01:09рекламаГлавноеРотенберг объяснил, как СМИ мешают переходу Кокорина в «Сочи»Стал известен новый титульный спонсор РПЛНазван состав лыжной сборной России на «Ски Тур»Защитник «Спартака»: «Осенью казалось, что меня „убивали“ как могли»Тренер «Вашингтона» рассказал, что Овечкин просил водку во время игрыНовости