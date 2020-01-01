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Защитник «Спартака»: «Осенью казалось, что меня „убивали“ как могли»
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22-летний защитник "Спартака" Николай Рассказов вспомнил о проблемах, с которыми он столкнулся на старте текущего сезона.В источнике
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Защитник «Спартака»: «Осенью казалось, что меня „убивали“ как могли»

Sport.ru 03:29
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«Неприятно, когда болельщики твоей команды оскорбляют с трибун». Рассказов назвал самый сложный период в карьере

Футбол России 02:39
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«Если бы не семья, я, наверное, сошел бы с ума». 22-летний отец Рассказов – о тяжелом периоде в карьере и переезде в Европу

Матч ТВ 01:09
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