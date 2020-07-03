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Защитник «Спартака» Рассказов раскритиковал VAR
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Футболист "Спартака" Николай Рассказов в негативном ключе отозвался о системе видеопомощи арбитрам (VAR). Защитник отметил, что таких систем в футболе быть не должно.В источнике
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Подробнее о событии
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Рассказов о VAR: таких систем в футболе быть не должно

Metaratings 05:45
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Игрок «Спартака» Рассказов о VAR: таких систем в футболе быть не должно

RT на русском 05:02
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Защитник «Спартака» Рассказов раскритиковал VAR

Газета.Ru 05:00
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