НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Защитник «Спартака» Жиго может перейти в «Лион»
Чемпионат
  • Чемпионат
  • Футбол России
  • Спорт-Экспресс
  • BetOn
  • Спорт день за днем
  • Российская газета
  • Нева Спорт
  • Soccer.ru
Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго может перейти в "Лион". Об этом сообщает портал Olympique-et-lyonnais.com.В источнике
12
Подробнее о событии
alt

Руководство «Лиона» одобрило покупку Жиго

Футбол России 13:23
alt

Источник: «Лион» согласовал трансфер защитника «Спартака»

Sport.ru 12:30
alt

В «Лионе» одобрили трансфер Жиго из «Спартака»

Metaratings 12:22
реклама
Главное
Новости