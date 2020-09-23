Защитник «Тоттенхэма» Орье отказался переходить в «Спартак»

Футболист лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Серж Орье не захотел продолжить карьеру в столичном "Спартаке". Главный тренер "шпор" Жозе Моуринью был не против ухода 27-летнего ивуарийского защитника, однако тот отказался менять Лондон на Москву.