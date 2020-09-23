Защитник «Тоттенхэма» Орье отказался переходить в «Спартак»
Футболист лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Серж Орье не захотел продолжить карьеру в столичном "Спартаке". Главный тренер "шпор" Жозе Моуринью был не против ухода 27-летнего ивуарийского защитника, однако тот отказался менять Лондон на Москву.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Football Insider, президент лондонцев Даниэль Леви согласовал сделку за 15 миллионов евро, а главный тренер команды Жозе Моуринью согласился отпустить 27-летнего игрока.