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MetaratingsMetaratings
Защитник «Тоттенхэма» Роуз выступил против возобновления сезона в АПЛ
Metaratings
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз высказал свое мнение о возможном возобновлении сезона в АПЛ.В источнике
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Роуз о возобновлении АПЛ: «Мне с*ать на дух нации! Жизнь людей в опасности»

Soccer.ru 18:23 
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Защитник «Тоттенхэма» Роуз выступил против возобновления сезона в АПЛ

Metaratings 17:41
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Роуз — о возобновлении сезона: мне плевать на моральный дух нации. Жизнь людей под угрозой

Чемпионат 17:26
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