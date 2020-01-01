НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФергюсон попал в больницу после боя с ГэтжиПлющенко вступился за Трусову после нападок хореографа ТутберидзеМакгрегор оскорбил Нурмагомедова из-за твитаАлексей Олейник победил Вердума на UFC 249 решением судейУЕФА может сократить квалификацию еврокубков следующего сезонаMetaratingsЗащитник «Тоттенхэма» Роуз выступил против возобновления сезона в АПЛMetaratings3MetaratingsСпорт-ЭкспрессSports.ruЗащитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз высказал свое мнение о возможном возобновлении сезона в АПЛ.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Роуз о возобновлении АПЛ: «Мне с*ать на дух нации! Жизнь людей в опасности»Soccer.ru 18:23 Защитник «Тоттенхэма» Роуз выступил против возобновления сезона в АПЛMetaratings 17:41Роуз — о возобновлении сезона: мне плевать на моральный дух нации. Жизнь людей под угрозойЧемпионат 17:26рекламаГлавноеФергюсон попал в больницу после боя с ГэтжиПлющенко вступился за Трусову после нападок хореографа ТутберидзеМакгрегор оскорбил Нурмагомедова из-за твитаАлексей Олейник победил Вердума на UFC 249 решением судейУЕФА может сократить квалификацию еврокубков следующего сезонаНовости