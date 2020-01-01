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47-регион.ру47-регион.ру
Защитник «Уфы» Йокич признан лучшим игроком матча против «Зенита»
Sports.ru
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Команды не смогли выявить победителя.В источнике
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Защитник «Уфы» Йокич признан лучшим игроком матча против «Зенита»

47-регион.ру 15:07 
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Защитник «Уфы» Йокич признан лучшим игроком матча против «Зенита»

Советский спорт 14:29 
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Йокич: «Играл во всех чемпионатах, но такого сложно, как российский, никогда не видел»

Евро-футбол.ру 14:28
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