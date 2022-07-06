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Защитник Виктор Васин вернется в ЦСКА

Арсен Минасов, агент защитника «Кайрата» Виктора Васина, прокомментировал возможное возвращение футболиста в Москву.
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Васин выступал за ЦСКА с 2011 по 2022 год.
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В сезоне-2021/22 футболист провёл за ЦСКА шесть матчей и не отметился результативными действиями.
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В составе московского клуба защитник провёл 98 матчей, а также стал победителем чемпионата и Кубка России.
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Агент Васина заявил, что защитник рассмотрит вариант возвращения в ЦСКА
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