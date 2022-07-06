Stavkinasport.comЗащитник Виктор Васин вернется в ЦСКААрсен Минасов, агент защитника «Кайрата» Виктора Васина, прокомментировал возможное возвращение футболиста в Москву.Stavkinasport.comВасин выступал за ЦСКА с 2011 по 2022 год.MetaratingsВ сезоне-2021/22 футболист провёл за ЦСКА шесть матчей и не отметился результативными действиями.RT на русскомВ составе московского клуба защитник провёл 98 матчей, а также стал победителем чемпионата и Кубка России.MetaratingsЧитать далееСвернутьЧемпионатREGNUMИноПроСпортSport24.ruRT на русскомЕвро-футбол.руMetaratingsMeta-ratings.kzSports.kzБомбардир.руПодробнее о событииАгент Васина заявил, что защитник рассмотрит вариант возвращения в ЦСКАИноПроСпорт09:41Защитник Виктор Васин вернется в ЦСКАStavkinasport.com09:15Агент Васина сообщил, что футболист рассмотрит вариант с возвращением в ЦСКАRT на русском09:06Агент Васина: Виктор рассмотрит вариант возвращения в ЦСКАBookmaker-ratings.ru07:59Васин готов рассмотреть возвращение в ЦСКАЕвро-футбол.ру07:29Минасов: Васин рассмотрит вариант с возвращением в ЦСКАMetaratings07:05Показать ещёОценить3