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Защитник «Зенита» Иванович может перейти в «Эвертон»
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Санкт-Петербург, 27 июля 2020, 15:23 — REGNUM Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти в английский «Эвертон». Об этом 27 июля сообщает Novosti.rs.В источнике
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Иванович близок к переходу в «Эвертон»

Sport.ru 06:44
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Бранислав Иванович близок к переходу в «Эвертон»

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СМИ: Иванович близок к переходу в «Эвертон»

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