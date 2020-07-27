Защитник «Зенита» Иванович может перейти в «Эвертон»

Санкт-Петербург, 27 июля 2020, 15:23 — REGNUM Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти в английский «Эвертон». Об этом 27 июля сообщает Novosti.rs.