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Газета.RuГазета.Ru
Защитник «Зенита» Смольников может продолжить карьеру в Турции
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Защитник петербургского "Зенита" Игорь Смольников может продолжить карьеру в Турции.В источнике
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