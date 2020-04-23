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Игрок «Динамо» рассказал, что ничего не знает о Ленине
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Боснийский защитник московского "Динамо" Тони Шуньич рассказал, что он не знает, кем являлся Владимир Ленин.В источнике
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Игрок «Динамо» рассказал, что ничего не знает о Ленине

Soccernews.ru 12:04
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Футболист «Динамо» Шуньич признался, что не знает, кто такой Ленин

RT на русском 11:37
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Футболист «Динамо» Шунич признался, что не знает, кто такой Ленин: «Слышал фамилию»

Sport24.ru 11:16 
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