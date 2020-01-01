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Защитник «Динамо» и сборной Беларуси подписал контракт с «Ростовом»
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  • Donnews.ru
  • Pravda.Ru
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  • Нева Спорт
Ростов-на-Дону, 2 сентября 2020, 18:32 — REGNUM 24-летний центральный защитник брестского «Динамо» и сборной Беларуси Александр Павловец подписал контракт с «Ростовом».В источнике
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«Ростов» подписал защитника сборной Белоруссии

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«Ростов» подписал белорусского защитника

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«Ростов» объявил о трансфере защитника сборной Беларуси Павловца. Он присоединится к клубу зимой

Sports.ru 11:08
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