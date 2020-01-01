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«Уфа» интересуется защитником сборной Болгарии
Metaratings
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  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
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За сборную Болгарии 24-летний футболист провел 8 матчей. Трансферная стоимость игрока - 475 тысяч евро. Ранее сообщалось, что защитник Йонуц Неделчару этим летом покинет "Уфу".В источнике
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