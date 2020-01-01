Защитником ФК «Ростов» Максимом Осипенко интересуется «Зенит»
Донская команда не собирается расставаться с игроком дешевле чем за 12-15 миллионов евро. Защитником футбольного клуба «Ростов» Максимом Осипенко интересуется «Зенит». Об этом 26 августа сообщило издание «Спорт-Экспресс».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», «Зенит» заинтересован в приглашении защитника «Ростова» Максима Осипенко. 26-летний футболист дебютировал в премьер-лиге в 2019 году в составе «Тамбова», а уже зимой оказался в ростовском клубе.