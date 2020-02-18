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Соловей.ИнфоСоловей.Инфо
Защитником Родины назвали Кокорина
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О нападающем Александре Кокорине высказался владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг. Напомним, что спортсмен перешел в эту команду из «Зенита» на правах аренды.В источнике
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Кокорина назвали защитником России и страдальцем

Live24 01:32
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«Голова у него на месте»: в «Сочи» оценили перспективы Александра Кокорина

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Ротенберг: Кокорин отстрадал за все неполадки в жизни, голова у него на месте

Нева Спорт 00:31
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