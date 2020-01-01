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Защитника «Атлетико» обвинили в нарушении запрета на ставки
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Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила защитника «Атлетико» Кирана Триппьера в нарушении запрета на ставки.В источнике
Подробнее о событии
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Защитнику «Атлетико» грозит дисквалификация за игру на ставках

Metaratings 12:30
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Триппьер обвиняется в игре на тотализаторе

Спорт-Экспресс 12:07
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Защитника «Атлетико» обвинили в нарушении запрета на ставки

Матч ТВ 11:51
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