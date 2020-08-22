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Слуцкий назвал сейв Дюпина гениальным и великолепным
Реальное время
  • Реальное время
  • Kazanfirst.ru
  • Татар-информ
«Думаю, что оба они будут только прибавлять», — сказал специалист. Также Слуцкий прокомментировал сейв в исполнении вратаря «Рубина» Юрия Дюпина.В источнике
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Слуцкий назвал сейв Дюпина гениальным и великолепным

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