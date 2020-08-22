НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Рубин» одолел ЦСКА в матче РПЛСлуцкий о победе над ЦСКА: в конце игры сработал футбольный законВратарь «Рубина» стал лучшим игроком в матче с ЦСКА«Рубин» опубликовал командное фото из раздевалки после победы над ЦСКАГлавное«Рубин» одолел ЦСКА в матче РПЛНемков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом BellatorАгент рассказал, почему Чалов не перешёл в «Кристал Пэлас»Сергей Семак: «Зенит» хотел сыграть с «Тамбовом» на нольЖена Зинченко раскритиковала Гвардиолу после вылета «МС» из Лиги чемпионовProstoProSportСлуцкий назвал сейв Дюпина гениальным и великолепнымРеальное время3Реальное времяKazanfirst.ruТатар-информ«Думаю, что оба они будут только прибавлять», — сказал специалист. Также Слуцкий прокомментировал сейв в исполнении вратаря «Рубина» Юрия Дюпина.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Слуцкий назвал сейв Дюпина гениальным и великолепнымProstoProSport 17:08 «Здорово, великолепно». Twitter «Рубина» восхищается сэйвом ДюпинаСпорт-Экспресс 16:55«Рубин» опубликовал слова Слуцкого с песней группы «Мумий Тролль»Реальное время 16:52рекламаЕщё по теме«Рубин» одолел ЦСКА в матче РПЛСлуцкий о победе над ЦСКА: в конце игры сработал футбольный законВратарь «Рубина» стал лучшим игроком в матче с ЦСКА«Рубин» опубликовал командное фото из раздевалки после победы над ЦСКАГлавное«Рубин» одолел ЦСКА в матче РПЛНемков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом BellatorАгент рассказал, почему Чалов не перешёл в «Кристал Пэлас»Сергей Семак: «Зенит» хотел сыграть с «Тамбовом» на нольЖена Зинченко раскритиковала Гвардиолу после вылета «МС» из Лиги чемпионовНовости