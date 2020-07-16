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Зе Луиш оценил свой вклад в чемпионство «Порту»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
Нападающий "Порту" Зе Луиш высказался о своей роли в победе "драконов" в чемпионате Португалии.В источнике
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Зе Луиш оценил свой вклад в чемпионство «Порту»

Soccernews.ru 04:59
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Зе Луиш посвятил чемпионство «Порту» людям, потерявших близких из-за коронавируса

Sport24.ru 03:03 
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Зе Луиш: мой вклад в чемпионство «Порту» оказался не таким, как я хотел

Чемпионат 02:42
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