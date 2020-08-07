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Зеедорф оценил шансы «Реала» на камбэк в матче с «Манчестер Сити»
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Бывший футболист «Милана» и «Реала» Кларенс Зеедорф оценил шансы мадридского гранда на камбэк в ответном матче против «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.В источнике
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Лига чемпионов, 1/8 финала: расписание и трансляции матчей

Спорт-Экспресс 09:30
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«Манчестер Сити» — «Реал»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

Чемпионат 12:54
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«Манчестер Сити» – «Реал Мадрид»: сможет ли Гвардиола удержать преимущество и выйти в четвертьфинал ЛЧ?

Sports.ru 09:30
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