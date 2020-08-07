Зеедорф оценил шансы «Реала» на камбэк в матче с «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Милана» и «Реала» Кларенс Зеедорф оценил шансы мадридского гранда на камбэк в ответном матче против «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В источнике