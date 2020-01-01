НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Бомбардир.руБомбардир.ру
Зелимхан Бакаев: «Уже терпения нет, хочу тренироваться»
Евро-футбол.ру
  • МИР 242:50
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, болеющий коронавирусом, хочет как можно быстрее вернуться к тренировкам. Команда уже работает в Тарасовке.В источнике
Подробнее о событии
alt

Бакаев, Баринов и Зобнин рассказали о том, как переболели коронавирусом

Спорт день за днем 12:42
alt

Зелимхан Бакаев — о коронавирусе: два дня болела голова, и всё

Чемпионат 12:07
alt

Зелимхан Бакаев: Когда узнал, что болею, очень удивился

Советский спорт 10:16
реклама
Главное
Новости