Зелимхан Бакаев: «Уже терпения нет, хочу тренироваться»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, болеющий коронавирусом, хочет как можно быстрее вернуться к тренировкам. Команда уже работает в Тарасовке.