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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Зенит-2» арендовал защитника «Туапсе»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
«Зенит-2» в официальном Twitter объявил об аренде защитника «Туапсе» Валентина Солодаренко. Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2020/21.В источнике
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«Зенит-2» арендовал защитника «Туапсе»

Спорт-Экспресс 12:18
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«Зенит» арендовал защитника «Туапсе»

Soccer.ru 12:14
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«Зенит» арендовал защитника «Туапсе»

Чемпионат 11:59
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