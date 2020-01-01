НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТренер «Спартака» допустил попадание Кокорина в заявку на матч с ЦСКАЗвонарёва и Зигемунд стали чемпионками US Open в парном разрядеПять матчей «Йокерита» в КХЛ перенесены из-за карантина«Уфа» застряла в саранском аэропорту«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертаймеСпорт-Экспресс«Зенит-2» арендовал защитника «Туапсе»Спорт-Экспресс2Спорт-ЭкспрессMetaratings«Зенит-2» в официальном Twitter объявил об аренде защитника «Туапсе» Валентина Солодаренко. Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2020/21.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Зенит» арендовал защитника «Туапсе»Metaratings 13:33«Зенит» взял в аренду левого защитника «Туапсе»Нева Спорт 13:20«Зенит» арендовал защитника «Туапсе»Soccernews.ru 12:47рекламаГлавноеТренер «Спартака» допустил попадание Кокорина в заявку на матч с ЦСКАЗвонарёва и Зигемунд стали чемпионками US Open в парном разрядеПять матчей «Йокерита» в КХЛ перенесены из-за карантина«Уфа» застряла в саранском аэропорту«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертаймеНовости