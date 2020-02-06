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«Зенит-2» с Кокориным проиграл сербскому «Спартаку»
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"Зенит-2" в товарищеском матче на турецком сборе провел товарищеский матч с клубом "Спартак Суботица". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сербской команды.В источнике
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Кокорин на «Титанике»: недалеко от «Сочи», в «Зените», но втором

Спорт-Экспресс 12:55
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Кокорин сыграл второй матч за «Зенит»-2, но не смог отличиться

Спорт день за днем 11:12
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«Зенит-2» с Кокориным в составе проиграл сербскому клубу в контрольном матче

Sport24.ru 10:58 
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