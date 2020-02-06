«Зенит-2» с Кокориным проиграл сербскому «Спартаку»

"Зенит-2" в товарищеском матче на турецком сборе провел товарищеский матч с клубом "Спартак Суботица". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сербской команды.