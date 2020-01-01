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«Зенит-ТВ» покажет весь плей-офф Кубка УЕФА
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Руководство футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) приняло решение о трансляции на собственном телеканале клуба всех матчей плей-офф успешного для команды Кубка УЕФА.В источнике
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Малафеев рассказал об ощущениях в ответном матче против «Вильярреала»

Спорт день за днем 17:21
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«Зенит-ТВ» покажет все матчи плей-офф победного Кубка УЕФА

Спорт-Экспресс 12:55
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Ширл — о матче «Вильярреал» — «Зенит»: казалось, судья верил, что дальше пройдут испанцы

Чемпионат 14:23
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