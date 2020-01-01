«Зенит-ТВ» покажет весь плей-офф Кубка УЕФА

Руководство футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) приняло решение о трансляции на собственном телеканале клуба всех матчей плей-офф успешного для команды Кубка УЕФА.