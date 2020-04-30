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Бомбардир.руБомбардир.ру
«Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» хотят доиграть сезон
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • ODDS.ru
  • Metaratings
По информации «Чемпионата», сыграть оставшиеся матчи хотят «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар».В источнике
Подробнее о событии
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«Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» хотят доиграть сезон

ODDS.ru 10:23
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Несколько клубов РПЛ хотят доиграть чемпионат

Газета.Ru 10:14
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«Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» хотят доиграть сезон

Бомбардир.ру 10:01
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