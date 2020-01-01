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«Зенит», «Динамо» и «Краснодар» претендуют на Зиньковского
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В контракте Зиньковского с «Крыльями» прописана сумма, за которую его можно выкупить — чуть менее миллиона долларов. Также источник утверждает, что интерес к Зиньковскому проявляют еще два клуба — киевское «Динамо» и «Краснодар».В источнике
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С чего всё начиналось
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Зиньковский интересен «Зениту», «Краснодару» и киевскому «Динамо»

У игрока в контракте с самарцами прописана стоимость, за которую его можно выкупить — чуть менее миллиона долларов. Также интерес к Зиньковскому проявляют «Краснодар» и киевское «Динамо». В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей в чемпионате России и отметился 8 голевыми передачами.
Спорт-Экспресс 06:02
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«СЭ»: Наибольший интерес к Зиньковскому проявляет «Зенит»

Sportbox.RU 07:59
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«СЭ»: Наибольший интерес к Зиньковскому проявляет «Зенит»

Матч ТВ 07:59
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«Зенит» может купить Зиньковского и отдать в «Сочи». Также игроком интересуются «Краснодар» и «Динамо» Киев

Sports.ru 06:53
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