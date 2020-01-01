«Зенит», «Динамо» и «Краснодар» претендуют на Зиньковского
В контракте Зиньковского с «Крыльями» прописана сумма, за которую его можно выкупить — чуть менее миллиона долларов. Также источник утверждает, что интерес к Зиньковскому проявляют еще два клуба — киевское «Динамо» и «Краснодар».В источнике
С чего всё начиналось
У игрока в контракте с самарцами прописана стоимость, за которую его можно выкупить — чуть менее миллиона долларов. Также интерес к Зиньковскому проявляют «Краснодар» и киевское «Динамо». В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей в чемпионате России и отметился 8 голевыми передачами.