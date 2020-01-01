У игрока в контракте с самарцами прописана стоимость, за которую его можно выкупить — чуть менее миллиона долларов. Также интерес к Зиньковскому проявляют «Краснодар» и киевское «Динамо». В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей в чемпионате России и отметился 8 голевыми передачами.