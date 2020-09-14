НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России«Зенит» в понедельник на своём поле сразится с тульским «Арсеналом»Зенит - Арсенал Тула: прогноз Олега Павловича 14 сентября 2020Семак признал, что «Зенит» расслабился после двух головГлавный тренер «Арсенала» назвал третий гол «Зенита» спорнымГлавное«Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в рамках 7-го тура РПЛ«Челси» обыграл «Брайтон» в первом туре АПЛ«Ростов» и «Локомотив» завершили матч нулевой ничьей«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн«ПСЖ» поддержал Неймара, обвинившего игрока «Марселя» в расизмеREGNUM«Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в рамках 7-го тура РПЛРЕН ТВ124Телеканал Санкт-Петербург2:20По итогам матча «Зенит», набрав 16 очков, поднялся на первую строчку. «Арсенал» с 5-ю баллами расположился на 14-й позиции.В источнике Комментировать174Подробнее о событии Барриос спас «Зенит» в турбоподкате – залетел в штрафную и накрыл выход два в одногоSports.ru 15:04«Зенит» вернул себе первое место в РПЛ. Дзюба прервал голевую засухуSport24.ru 13:24 Ткачёв опасно фолил, Мостовой праздновал дебютный гол. Фото с матча «Зенит» — «Арсенал»Чемпионат 15:09рекламаЕщё по теме«Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России«Зенит» в понедельник на своём поле сразится с тульским «Арсеналом»Зенит - Арсенал Тула: прогноз Олега Павловича 14 сентября 2020Семак признал, что «Зенит» расслабился после двух головГлавный тренер «Арсенала» назвал третий гол «Зенита» спорнымГлавное«Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в рамках 7-го тура РПЛ«Челси» обыграл «Брайтон» в первом туре АПЛ«Ростов» и «Локомотив» завершили матч нулевой ничьей«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн«ПСЖ» поддержал Неймара, обвинившего игрока «Марселя» в расизмеНовости