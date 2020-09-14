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«Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в рамках 7-го тура РПЛ
РЕН ТВ
  • Телеканал Санкт-Петербург2:20
По итогам матча «Зенит», набрав 16 очков, поднялся на первую строчку. «Арсенал» с 5-ю баллами расположился на 14-й позиции.В источнике
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