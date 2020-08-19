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Зенит — ЦСКА 1:1 (2-й тайм)
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На 19-й минуте матча хозяева открыли счет - ворота Игоря Акинфеева поразил Сердар Азмун.В источнике
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Дзюба вернулся в состав «Зенита», Гайч выйдет в старте у ЦСКА

Матч ТВ 11:47
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«Зенит» — ЦСКА. Дзюба и Гайч выйдут в стартовых составах своих команд

Sport24.ru 11:42 
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«Зенит» — ЦСКА: Влашич сравнял счёт

Чемпионат 13:35
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